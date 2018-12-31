Личности погибших при обрушении в Магнитогорске не установлены

Личности троих погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске не установлены, рассказал руководитель нештатной пресс-службы Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Кураев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

"16 человек спасено, из-под завалов извлечено три человека, также обнаружено три человека погибшими, личности которых устанавливаются", - сказал Алексей Кураев.

По его словам, из соседних подъездов эвакуировано 60 человек, все они в безопасности.

"O тех, кто остался без крыши над головой, принято решение о расселении в общежитие. Для этого организованы автобусы, которые доставят людей до места пребывания", - добавил Кураев.

На базе школы №14 создан оперативный штаб, куда все желающие могут принести средства гигиены, памперсы, зарядные устройства для телефонов, нижнее белье. "Остальные вещи в настоящее время собраны в достаточном количестве", - пояснили в администрации.

Тем временем телеграм-канал "Молнии Дубровского" сообщил о четырех погибших.

"По состоянию на 13.00 в доме было прописано 111 человек, девять человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек (из них четверо погибло, 16 эвакуировано в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь)", - сообщает телеграм-канал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора области, из Москвы в Челябинскую область вылетели министр МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В городе введен режим ЧС регионального уровня. Разбор завалов продолжается.

Администрация города обращается ко всем жителям 6, 7, 8 подъездов дома №164 по проспекту Карла Маркса с просьбой предоставить информацию о своем местонахождении в штаб ЧС по адресу: улица Галиуллина, 11/3, (школа №14).

Телефоны горячей линии и реквизиты для пожертвований пострадавшим размещены на сайте администрации Магнитогорска.

Напомним, сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164/2. Количество пострадавших уточняется.