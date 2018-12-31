Председатель СКР вылетел в Магнитогорск

Председатель СК России Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома погибли люди, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного после обрушения подъезда жилого дома по Карла Маркса, 164 в Магнитогорске.

"Для координации работы следственно-оперативной группы СК России и организации взаимодействия со всеми службами, работающими на обрушения подъезда, в Магнитогорск вылетел Председатель Следственного комитета России. Александр Бастрыкин лично заслушает отчет о ходе расследования уголовного дела и даст ряд конкретных поручений следственной группе", - сообщила Светлана Петренко.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия и допрос свидетелей.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Трагедия произошла сегодня утром. Известно о четырех погибших, количество пострадавших уточняется. Спасатели продолжают разбор завалов.

На место трагедии прибыли министр МЧС РФ Евгений Зиничев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.