В Магнитогорске заявили об угрозе дальнейшего обрушения жилого дома

Существует угроза дальнейшего обрушения жилого дома по Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, заявил начальник 2 ОФПС по Челябинской области полковник внутренней службы Дмитрий Лебедев.

"Существует угроза дальнейшего обрушения здания. Участники посменно разбирают завалы, неустанно работают прибывшие кинологические расчеты. С целью прослушивания места обрушения проводится "минута тишины". Делается все возможное, чтобы минимизировать последствия ЧС и помочь людям", - отметил начальник 2 ОФПС по Челябинской области Дмитрий Лебедев.

На место происшествия прибыл Владимир Путин.

Напомним, сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164. Известно о четырех погибших, количество пострадавших уточняется.

Специалисты местного стройтехнадзора проведут комплексное обследование несущих конструкций, прилегающих к разрушенному подъезду секций жилого дома, чтобы определить несущую способность сохранившихся конструкций здания и возможность эксплуатации их в дальнейшем.

Ранее губернатор Борис Дубровский сообщал, что результаты обследования станут известны завтра.