Деньги и новые квартиры: Борис Дубровский рассказал о компенсации семьям пострадавших в Магнитогорске

Семьи, потерявшие единственное жилье при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, получат новые квартиры. Правительство Челябинской области установило размер компенсации для пострадавших при ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя помощь. У нас есть маневренный жилой фонд - в Магнитогорске и в городах Челябинской области. Люди будут расселены. Сейчас рассматривается вопрос покупки квартир для расселения семей, которые потеряли единственное жилье", – рассказал Борис Дубровский.

По решению Бориса Дубровского семьи, где есть погибшие, получат по 100 тыс. руб. из областного бюджета. Пострадавшим направят по 50 тыс. руб.

Напомним, сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164. Известно о четырех погибших. Количество пострадавших уточняется. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Они осложняются угрозой возможного дальнейшего обрушения здания, а также низкой температурой воздуха. Для обследования состояния здания развернут прибывший из Екатеринбурга мобильный диагностический комплекс "Стрела-П". С целью прослушивания места обрушения проводится "минута тишины", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

На место трагедии прибыли министр МЧС РФ Евгений Зиничев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее губернатор Борис Дубровский сообщал, что результаты обследования жилого дома станут известны завтра. Известно, что плановое техническое обслуживание газового оборудования дома №164 по улице Карла Маркса 1973 года постройки проводилось в марте 2018 г.