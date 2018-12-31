31 Декабря 2018
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ЧС в Магнитогорские: 3 жителя дома погибли, судьба 79 человек неизвестна

В Магнитогорске выясняют судьбу 79 жителей девятиэтажки, подъезд которой обрушился сегодня утром из-за взрыва газа. По данным МЧС, в доме по ул. Карла Маркса, 164/2 прописано 110 человек, 15 из них были у родственников, 16 – эвакуированы. Из завала извлечены трое живых и трое погибших. Губернатор Челябинский области Борис Дубровский возглавил оперативный штаб по ЧС в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

В школе №14 развернут оперативный штаб по ЧС во главе с губернатором Борисом Дубровским, который сейчас находится на месте происшествия.

Глава региона поручил направить в Магнитогорск резервный городок: 300 комплектов теплых вещей, постельного белья, посуды, матрацев для людей, которых эвакуировали.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: https://t.me/borisdubrovsky

"Нам важно сейчас разместить людей, эвакуированных из соседних подъездов дома по улице ул. Карла Маркса, где произошел взрыв. Они будут временно жить в общежитии. Сейчас они размещены в школе №14. Людям нужны вещи. Все самое необходимое будет доставлено сегодня к вечеру", - сообщил Борис Дубровский.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: gubernator74.ru

Напомним, сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164/2. Извлечено три человека: двое взрослых и ребенок. Количество пострадавших уточняется.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: gubernator74.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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ЧС в Магнитогорские: 3 жителя дома погибли, судьба 79 человек неизвестна

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Теги: обрушение подъезда в магнитогорске, вспышка газа



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Развитие сюжета:

Ранее 31.12.2018 11:53 Мск Личности погибших при обрушении в Магнитогорске не установлены
Ранее 31.12.2018 11:20 Мск В Магнитогорске эксперты проверят состояние дома, в котором обрушился подъезд

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Ранее 31.12.2018 09:42 Мск В Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного дома

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