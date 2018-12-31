ЧС в Магнитогорские: 3 жителя дома погибли, судьба 79 человек неизвестна

В Магнитогорске выясняют судьбу 79 жителей девятиэтажки, подъезд которой обрушился сегодня утром из-за взрыва газа. По данным МЧС, в доме по ул. Карла Маркса, 164/2 прописано 110 человек, 15 из них были у родственников, 16 – эвакуированы. Из завала извлечены трое живых и трое погибших. Губернатор Челябинский области Борис Дубровский возглавил оперативный штаб по ЧС в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

В школе №14 развернут оперативный штаб по ЧС во главе с губернатором Борисом Дубровским, который сейчас находится на месте происшествия.

Глава региона поручил направить в Магнитогорск резервный городок: 300 комплектов теплых вещей, постельного белья, посуды, матрацев для людей, которых эвакуировали.

"Нам важно сейчас разместить людей, эвакуированных из соседних подъездов дома по улице ул. Карла Маркса, где произошел взрыв. Они будут временно жить в общежитии. Сейчас они размещены в школе №14. Людям нужны вещи. Все самое необходимое будет доставлено сегодня к вечеру", - сообщил Борис Дубровский.

Напомним, сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164/2. Извлечено три человека: двое взрослых и ребенок. Количество пострадавших уточняется.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".