Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причиной трагедии в Магнитогорске 31 декабря 2018 года был взрыв газа.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Следствие до сих пор не назвало причину произошедшего.

По словам Пескова, причиной трагедии был взрыв газа. Версию о теракте он назвал слухом, который не соответствует действительности.

"Причиной этой трагедии стал взрыв газа, здесь нет никаких новых элементов, темы для обсуждения", - цитирует Пескова ТАСС.