Мальчик Ваня, выживший под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске, начал бегать

Ваня Фокин - мальчик, которого спасли из-под завалов дома в Магнитогорске, начал бегать, сообщает Mash.

Сейчас Ваня лечится в детской областной клинической больнице Челябинска, он проходит реабилитацию.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса, погибли 39 человек. Мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Мальчика доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где он проходил лечение. 14 февраля этого года его выписали.