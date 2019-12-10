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ребенок, пострадавший при взрыве дома в Магнитогорске (2019) | Фото: Накануне.RU

Мальчик Ваня, выживший под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске, начал бегать

Ваня Фокин - мальчик, которого спасли из-под завалов дома в Магнитогорске, начал бегать, сообщает Mash.

Сейчас Ваня лечится в детской областной клинической больнице Челябинска, он проходит реабилитацию.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса, погибли 39 человек. Мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Мальчика доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где он проходил лечение. 14 февраля этого года его выписали.

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Мальчик Ваня, выживший под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске, начал бегать

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, ребенок, Ваня Фокин, реабилитация



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