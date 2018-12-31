31 Декабря 2018
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В Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного дома

Сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164/2. Извлечено три человека: двое взрослых и ребенок. Количество пострадавших уточняется, спасатели продолжают разбор завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области, трагедия произошла сегодня в 8 утра. В Магнитогорске из-за вспышки бытового газа в квартире многоквартирного дома по адресу ул. Карла Маркса, дом 164/2 обрушился подъезд. Извлечено три человека в том числе один ребенок.

С третьего по 10 этаж над аркой между шестым и седьмым подъездами обрушились перекрытия, повреждены 48 квартир. Жители шестого и восьмого подъездов эвакуированы. Спасатели продолжают разбор завалов.

Для эвакуированных в школах №5 и №14 развернуты пункты временного размещения с организацией горячего питания.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: vk.com/emergencysituations

В ГУ МЧС по Челябинской области началось экстренное заседание. Из Екатеринбурга вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александром Калибердой и специалистами Уральского поисково-спасательного отряда на борту.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: vk.com/emergencysituations

Запланирован вылет Министра МЧС России Евгения Зиничева на место трагедии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: vk.com/emergencysituations

Следователи-криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев.

"В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата", - сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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В Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного дома

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Теги: обрушение подъезда в магнитогорске, вспышка газа



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