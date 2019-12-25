11 Октября 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО
дом в Магнитогорске, Карла Маркса (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер заявил о выполнении поручения президента по расселению пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о выполнении поручений президента по расселению пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске. Отметим, что 31 декабря будет ровно год со дня трагедии.

"Действительно, скоро год, задача стояла обеспечить жильем всех пострадавших седьмого и восьмого подъездов, эта задача выполнена. У других подъездов был выбор, переезжать или нет. 159 семей переехали. Задача президента выполнена", - сказал Алексей Текслер.

Как передает корреспондент Накануне.RU, также он отметил, что все полагающиеся людям выплаты произведены.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Следствие до сих пор не назвало причину произошедшего.

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Текслер заявил о выполнении поручения президента по расселению пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

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Теги: Алексей Текслер, взрыв дома в Магнитогорске



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