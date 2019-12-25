Текслер заявил о выполнении поручения президента по расселению пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о выполнении поручений президента по расселению пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске. Отметим, что 31 декабря будет ровно год со дня трагедии.

"Действительно, скоро год, задача стояла обеспечить жильем всех пострадавших седьмого и восьмого подъездов, эта задача выполнена. У других подъездов был выбор, переезжать или нет. 159 семей переехали. Задача президента выполнена", - сказал Алексей Текслер.

Как передает корреспондент Накануне.RU, также он отметил, что все полагающиеся людям выплаты произведены.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Следствие до сих пор не назвало причину произошедшего.