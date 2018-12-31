31 Декабря 2018
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Путин посетил место трагедии в Магнитогорске и уже улетел. Под завалами могут оставаться десятки человек

Под завалами обрушившихся конструкций дома в Магнитогорске найдены четыре человека погибшими, они извлечены. Пять человек – пострадавшие. Предположительно, под завалами находятся от 36 до 40 человек. Об этом, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на заседании оперативного штаба в городе, которое провел Владимир Путин.

Президент осмотрел место трагедии, провел в оперативном штабе совещание и посетил больницу, где находятся пострадавшие. Глава государства побеседовал с подростком, которого спасатели извлекли из-под завалов.

Губернатор Борис Дубровский доложил президенту о текущей ситуации на месте аварийно-спасательных работ.

Специалисты из Екатеринбурга продолжают работу по диагностике технического состояния дома с применением мобильного комплекса "Стрела-П". По уточненным данным, разрушено 26 квартир, в которых проживало 46 человек.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

"Сегодня – преддверие Нового года, страна отмечает приход следующего, 2019 года. На Дальнем Востоке уже начали этот праздник отмечать. Жизнь идет своим чередом. Между тем, хочу обратиться к нашим гражданам. Это в характере нашего народа: несмотря на праздники, конечно, сегодня нелишне будет, нужно вспомнить и погибших, и пострадавших. Отметить про себя, в душе. Потому что это как раз в характере нашего народа", – заявил Путин.

Губернатор Борис Дубровский заявил, что неясно, где находятся формально пропавшие люди, власти опубликовали списки проживавших и надеются, что люди еще будут откликаться.

На базе школы №14 создан оперативный штаб, куда все желающие могут принести средства гигиены, памперсы, зарядные устройства для телефонов, нижнее белье.

Путин, Цуканов, штаб в Магнитогорске(2018)|Фото: kremlin.ru

Напомним, сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164/2. Количество пострадавших уточняется.

Телеграм-канал "Антискрепа" доктора экономических наук Никиты Кричевского не исключает, что причиной трагедии в Магнитогорске (судя по кадрам, сначала хлопок, потом паническая эвакуация и только после – обрушение) стал не столько газ, сколько перепланировка. Видимо, незаконная, со сломом несущих стен.

"По всей вероятности, вскоре следствие пойдет именно по этому пути. Но одно дело, если стену снес какой-нибудь дебил и совсем другое, если на это было получено разрешение. А если проверить на предмет переустройства весь многоквартирный жилой фонд? Обрушения вследствие физического износа домов будут множиться", – пишет канал.

Как сообщили в ГЖИ Челябинской области, плановое техническое обслуживание газового оборудования дома номер 164 по ул.К.Маркса в Магнитогорске специалисты провели в марте 2018 года.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: nakanune.ru

"Самое простое – обвинить в трагедии лихие 90-е: мол, неузаконенные перепланировки, коррупция при выдаче разрешений на переустройство, гастарбайтеры-ремонтники и все такое, – пишет телеграм-канал Никиты Кричевского. – Но мы вступаем в 19-й год нового тысячелетия. Теперь подсчитаем. В 1954 году, через 9 лет после войны, СССР начал освоение Целины... Хорошо, оставим войну в покое. В эпоху первого нефтяного безумия (1973-1985 годы) СССР построил БАМ. А что Россия сделала во вторую эпоху? Несчастную трассу Москва-Питер не может ввести в эксплуатацию. Зато все наворованные в 90-е активы по-прежнему в целости и сохранности. А вы говорите – газ".

По решению губернатора Бориса Дубровского семьи, где есть погибшие, получат по 100 тыс. руб. из областного бюджета. Пострадавшим направят по 50 тыс. руб.

Насколько известно, Владимир Путин уже покинул Челябинскую область. В Сети доступно видеопоздравление президента с Новым годом, записанное для восточных регионов.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

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Путин посетил место трагедии в Магнитогорске и уже улетел. Под завалами могут оставаться десятки человек

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Теги: взрыв в магнитогорске, обрушение дома, борис дубровский, владимир путин



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