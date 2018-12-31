Техобслуживание газового оборудования в обрушившемся доме в Магнитогорске проводили в марте

Плановое техническое обслуживание газового оборудования дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске специалисты провели в марте 2018 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Челябинской области со ссылкой на государственную жилищную инспекцию. По поручению главы Минстроя России Владимира Якушева в Магнитогорск вылетел заместитель министра Дмитрий Волков.

Напомним, сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164.

Специалисты местного стройтехнадзора проведут комплексное обследование несущих конструкций, прилегающих к разрушенному подъезду секций жилого дома. Это позволит определить несущую способность сохранившихся конструкций здания и возможность эксплуатации их в дальнейшем.

Ранее губернатор Борис Дубровский сообщал, что результаты обследования станут известны завтра.

Сейчас разбор завалов и поиск людей продолжается. Жильцы соседних подъездов дома в безопасности – их эвакуировали сразу же после взрыва в подъезде. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По уточненным данным в подъезде прописано 111 человек, а также девять человек снимали квартиру (всего – 120). Установлено местонахождение 52 человек (эвакуировано 16 человек, в том числе семь детей, погибли четыре человека, госпитализированы четыре человека, в том числе два ребенка, удалось связаться с 28-ю жильцами). Проводится работа по установлению местонахождения 68 человек.

В Челябинской области введен режим ЧС. Решение по дате траура будет принято после завершения спасательной операции.