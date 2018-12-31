В Магнитогорске эксперты проверят состояние дома, в котором обрушился подъезд

В Магнитогорске эксперты обследуют состояние конструкций дома по Карла Маркса, 164/2, у которого сегодня утром обрушился подъезд. Позднее к ним присоединятся специалисты из Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

"На месте работают эксперты по обследованию состояния конструкций дома. Он был построен в 1973 г., всего в доме около 1 тыс. 100 человек живет", - сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Из Москвы в Магнитогорск вылетела группа специалистов с инженерным комплексом "Струн", с помощью которого можно выяснить, в каком состоянии находится конструкция дома и соседних подъездов, годен ли он к эксплуатации.

Результаты обследования станут известны завтра, сообщил глава города Сергей Бердников.

"Сегодня дом будет полностью проверен, и уже завтра мы сообщим информацию о возможности посещения жильцами своих квартир для того, чтобы забрать вещи первой необходимости", - заявил мэр.

Напомним, сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164/2. Известно о трех погибших. Количество пострадавших уточняется. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".