Незыгарь: Владимир Путин обратится с новогодним посланием из Магнитогорска

Президент прибыл в Магнитогорск, где из-за взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного дома. Возможно, оттуда Владимир Путин и обратится к гражданам РФ с традиционным новогодним посланием.

"Новогоднее послание Президента будет из Магнитогорска", - сообщил Телеграм-канал Негызарь.

На сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент прибыл в Магнитогорск.

Ранее по поручению Владимира Путина на место происшествия вылетел глава МЧС Евгений Зиничев. Президент также поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших.

В ходе телефонного разговора о принимаемых мерах президенту доложил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, сегодня утром в Магнитогорске из-за вспышки газа обрушился подъезд девятиэтажного дома по Карла Маркса, 164. Известно о четырех погибших, количество пострадавших уточняется.

Спасатели продолжают разбор завалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В Челябинской области объявлен режим ЧС.