В Магнитогорске мэр и губернатор почтили память жертв взрыва в жилом доме

В Магнитогорске почтили память жертв взрыва в жилом доме, случившемся 31 декабря 2018 г., сообщили Накануне.RU в мэрии.

В кафедральном соборе Вознесения Христова прошли Божественная литургия и панихида. После неё ммэр Сергей Бердников, сотрудники МЧС, представители администрации Магнитогорска и общественных организаций города возложили цветы к памятной плите.

"31 декабря 2018 г. мы с вами стали свидетелями страшной трагедии. С тех пор эта дата для жителей, гостей Магнитогорска стала святой. В этот день традиционно мы отдаем дань памяти тем, кто погиб. Хотелось поблагодарить тех, кто участвовал в спасательной операции. Тогда мы спасли маленького мальчика Ваню, это уникальный случай. Такая трагедия никогда не должна повториться, мы делаем для этого все необходимое", - говорит глава города Сергей Бердников.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что, как и тогда, власти "сочувствуют и сопереживают семьям, которых коснулась эта беда".

"Мы благодарим спасателей, врачей, психологов, волонтёров, всех неравнодушных людей, кто, отбросив в сторону личные дела и новогоднюю суету, пришёл на помощь и спасал людей. В этой сплоченности, в едином душевном порыве была и есть наша сила. Мы всегда будем помнить о тех страшных событиях и о тех, кого забрала эта трагедия", — сказал губернатор Алексей Текслер.

Почтить память погибших сегодня пришли заместители главы города Магнитогорска, председатель МГСД Александр Морозов, депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.