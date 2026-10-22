22 Октября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США и Израиль планируют новые бомбежки Ирана

США и Израиль готовят интенсивную военную операцию против Ирана, которая может начаться после выборов в конгресс 3 ноября. Она будет короткой, но очень мощной, пишет The New York Times.
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По данным издания, целями станут ядерные объекты, которые, по словам президента США Дональда Трампа, уже были уничтожены, энергетическая инфраструктура и арсеналы Тегерана. Вашингтон и Тель-Авив рассчитывают нанести критический ущерб экономике Ирана, чтобы принудить его к уступкам по ядерной программе и отказаться от контроля над Ормузским проливом.

Однако эксперты сомневаются в успехе: предыдущие удары лишь истощили запасы США и спровоцировали рост цен на энергоносители, но не изменили позиции Ирана. Решение об атаке остается за Трампом, чья позиция пока неясна, а также от политической ситуации в Израиле, где на выходных пройдут парламентские выборы, а партия премьера Биньямина Нетаньяху вполне может их проиграть.

Иран готовится к эскалации, угрожая ударами по подводным кабелям и центрам обработки данных. Представитель властей Ирана Махди Мохаммади назвал планы США разгромить страну за 72 часа "фантазией" и предупредил, что ответные удары Ирана будут еще более ожесточенными и неожиданными, чем в Вашингтоне могут себе представить.

Теги: США, Израиль, Иран


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