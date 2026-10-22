24 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В знак протеста против "года УПА*" Польша приостановила военную помощь Украине

Польша приостановила передачу Украине крупной партии военной помощи. Поводом для этого стало решение депутатов Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА* и годом ее главарей Романа Шухевича и Олега Ольжича.
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Как пишут местные СМИ, сейчас по закрытым каналам ведется работа над урегулированием возникшего конфликта. В Варшаве выходку львовских властей восприняли резко отрицательно. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что подобные решения наносят ущерб отношениям между двумя странами, а премьер-министр Дональд Туск - что такая политика играет на руку противникам Украины.

В польском МИД сообщили, что Украина уже заверила, что решение Львовского облсовета не будет реализовано, так как оно не было согласовано с Киевом. МИД Украины осудил решение львовских депутатов, назвав его "контрпродуктивным" на фоне усилий, направленных на нормализацию отношений с Польшей. В офисе Зеленского призвали депутатов одуматься. Сам Зеленский это не комментировал.

В июне отношения Польши и Украина обострились из-за героизации и перезахоронения бандеровских преступников. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что бандеровская Украина в ЕС никогда не войдет. Если режим пытается замолчать тот факт, что бандеровцы убили порядка 120 тыс. поляков, то Украина "не готова быть частью европейской семьи".

*запрещенная террористическая организация

Теги: польша, украина, упа


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