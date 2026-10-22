Politico: ЕС ищет переговорщика с Путиным по Украине

ЕС обсуждает назначение спецпредставителя для прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Дискуссия активизировалась на фоне опасений, что США могут договориться с Москвой без учета интересов Европы. Об этом пишет Politico.

Среди кандидатов на роль переговорщика называют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евросовета Антониу Кошту и главу евродипломатии Каю Каллас, которая ранее заявила, что ЕС не даст реализовать договоренности России и США, если они не понравятся Европе.

Однако многие дипломаты делают ставку на президента Финляндии Александра Стубба, отмечая его опыт и хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Стубб время от времени делает адекватные заявления и не слывет отпетым "ястребом". На днях он участвовал в переговорах Зеленского и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Осло. Другие считают более нейтральной фигурой Кошту, который может эффективно представлять интересы ЕС.

Инициативу ранее поддержали лидеры Франции и Италии Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони. Главная цель — избежать разобщенности и обеспечить единую позицию Европы в потенциальном мирном процессе, чтобы не допустить принятия решений за спиной ЕС, отмечают они. При этом данный вопрос обсуждается уже не первый месяц, но пока подвижек нет, так как Европа постоянно меняет свою позицию, призывая то к переговорам, то к новым антироссийским санкциям.