В Перми подросток предположительно поджег автобусы на стоянке

В Перми произошел крупный пожар на автобусной стоянке по ул. Причальной, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в 15.53. К прибытию первых подразделений горели автобусы. На место выехали 29 человек личного состава и 10 единиц техники. Погибших и травмированных нет.

Пожар локализовали в 16.17, открытое горение ликвидировали в 16.27. Предварительная площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Несколько автобусов полностью выгорели.

"Вести" сообщают, что сотрудники полиции задержали на месте несовершеннолетнего мальчика, который мог устроить поджог. Сейчас устанавливается его причастность к произошедшему.