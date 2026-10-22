Над Воронежем и областью сбили 44 БПЛА

В ночь на 22 октября в небе над Воронежем и четырьмя районами области силы ПВО уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что никто не пострадал - нет ни погибших, ни раненых.

Из‑за падения обломков дронов в одном из муниципалитетов повредило кровли и фасады частных и многоквартирных домов, а также одного социального объекта. Еще несколько автомобилей получили повреждения от осколков. В другом районе из‑за фрагментов беспилотников нарушились электросети — на участках нужен ремонт. Губернатор отметил, что оперативные службы уже работают на местах и оценивают ущерб.

По данным регионального ГУ МЧС, об угрозе атаки беспилотников сообщили накануне в 18:25. В течение ночи предупреждения о возможной опасности последовательно объявляли в Лискинском и Острогожском районах, Нововоронеже, Воронеже и его пригородах (Воронежская агломерация), а также в Бобровском, Россошанском и Аннинском районах. Активную работу ПВО завершили к 5:43, а в 7:30 отменили угрозу атаки беспилотников.

Кроме того, в регионе объявляли ракетную опасность: ее ввели в 1:24, а в 3:36 дали отбой.