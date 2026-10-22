Лидера КПРФ в Коми задержали по делу об оправдании терроризма

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали главу отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова. Его обвиняют в оправдании терроризма, сообщает пресс-служба партии.



В региональном отделении КПРФ полагают, что причиной могла стать публикация господина Михайлова о социологе Борисе Кагарлицком*. Последний отбывает наказание в колонии по аналогичной статье из-за видео на YouTube о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.



Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК, по которой предусмотрено до семи лет лишения свободы. В настоящее время Олег Михайлов находится в изоляторе временного содержания. Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения назначено на 22 октября.



В КПРФ напоминают, что Олег Михайлов занимался активной общественно-политической деятельностью, в частности, он был одним из активных участников борьбы против строительства мусорного полигона на станции Шиес.