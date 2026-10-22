В Москве пациентка потребовала от клиники 8 млн за рассказ о лечении

В Москве пациентка одной из клиник потребовала от больницы крупную сумму за рассказ о том, как прошло лечение.

Она узнала, что врачи открыто разобрали её случай с использованием фотографий до и после операции на лице и рассказом о диагнозе и методах лечения. Запись доклада была опубликована на странице клиники в соцсети.

Клиентка посчитала, что её выставили в неприглядном виде без какого-либо согласия на использование и распространение изображений, и обратилась в суд. Она потребовала 5 млн от клиники и 3 – от врача. В итоге в её пользу взыскали 40 тыс. руб., следует из документов, которые есть у РИА Новости.