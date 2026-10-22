С уральской больницы взыскали 800 тысяч рублей за смерть пациента

На Среднем Урале суд взыскал с больницы компенсацию за смерть пациента.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в марте 2024 года пожилой житель Каменска-Уральского на "скорой помощи" был доставлен в стационар городской больницы. Там ему диагностировали ОРВИ, а на жалобы о проблемах с ЖКТ не отреагировали.

Спустя несколько дней мужчина вновь пожаловался на живот, но хирург патологии не нашел. Лишь через несколько дней по результатам рентгенографии уральца срочно прооперировали, а через неделю он скончался.

Его сын обратился в суд с иском к больнице. По делу была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая выявила дефекты оказания медпомощи пациенту. Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал с городской больницы 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, недавно на Среднем Урале водитель "скорой помощи" был осужден за гибель пациентки. Ему дали условный срок.