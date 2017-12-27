В суде находится дело о банкротстве фабрики "Меньшевик"

В Арбитражном суде Москвы рассматривается дело о признании банкротом кондитерской фабрики "Меньшевик", где сегодня произошла перестрелка. Как стало известно Накануне.RU, следующее заседание по делу пройдет 18 января, а предыдущая дата по делу прошла несколькими днями ранее.

В карточке дела на сайте Арбитража сообщается, что с иском о банкротстве предприятия обратился некто Шамсутдин Раджабов. Дело было принято к производству с назначением заседания на 18 января. До 25 декабря сторонам нужно было добавить в материалы дела все необходимые документы.

Согласно базе Фокус.Контур, Раджабов владеет тремя бизнесами, не имеющими отношения к кондитерскому делу и торговле пищевыми продуктами.

Добавим, что КФ "Меньшевик", по информации той же базы данных, основана в 1999 году, данные по финансовой отчетности имеют отношение к 2006 году. При этом фабрика фигурирует в нескольких арбитражных производствах на крупные суммы.

Отметим, что Mash именно Раджабова называет основной целью стрельбы, произошедшей сегодня на фабрике. "Директор "Меньшевика" бегал по всей территории фабрики за судебными приставами и своим обидчиком - Шамсутдином Раджабовым. Раджабов пытался обанкротить его компанию из-за долгов. Сам директор считал все происходящее незаконным и произволом", - передает канал.