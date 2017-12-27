Экс-директор московской фабрики "Меньшевик", где произошла стрельба, мог покинуть ее сразу после ЧП

Илья Аверьянов, бывший директор московской фабрики "Меньшевик", где сегодня произошла стрельба, ушел с фабрики сразу после ЧП - около 10 часов утра. Информация об этом появилась в СМИ.

Сообщается, что Аверьянов попал на видео камер наблюдения. Он объявлен в розыск, введен план "Сирена". Один из очевидцев рассказал, что видел, как утром из проходной выбегали 20-30 человек.

Напомним, ранее Аверьянов сообщил, что намерен биться до конца и либо стреляться, либо сдаваться. Он утверждал, что забаррикадировался где-то на фабрике. "Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - сказал Аверьянов.

Фото с места ЧП

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".

В результате сегодняшнего инцидента погиб один человек. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.