Стрелок Аверьянов, возможно, покинул периметр оцепления на фабрике "Меньшевик"

По одной из версий, бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов уже покинул зону оцепления и сейчас скрывается где-то в окрестностях. Пока найти его не удалось, силовики начали зачистку фабрики около часа назад.

Его местонахождение будут устанавливать по сигналу с мобильника.

На фабричной территории расположены два здания-пятиэтажки. Между собой они связаны подземным переходом. Полиция подозревает, что именно по нему он и перешел из одного корпуса в другой, после чего и сумел скрыться, сообщает Mash.

Напомним, ранее Аверьянов сообщил СМИ, что намерен биться до конца и либо стреляться, либо сдаваться. Он утверждал, что забаррикадировался где-то на фабрике. "Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Всё нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - сказал Аверьянов.

Причиной для начала боя стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки"

В результате стрельбы погиб один человек. По факту стрельбы возбуждено дело.