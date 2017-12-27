Аверьянов несколько раз обращался в правоохранительные органы и прокуратуру о попытке отнять его бизнес

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов несколько раз обращался в правоохранительные органы, в прокуратуру его обращения также поступали, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире "Говорит Москва".

"Я разговаривал с прокурором города, он взял ситуацию под свой личный контроль. Разумеется, будем поднимать все документы, которые проходили по этой фабрике, но уже сейчас коллеги сообщают, что были обращения в наш адрес. Он (Аверьянов) неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнёров, то ли контрагентов. Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес. Раз за разом ему отказывали в возбуждении уголовного дела, он обращался в прокуратуру, прокуратура, чтобы соблюсти его законные интересы, отправляла эти материалы на дополнительные проверки в те же самые правоохранительные органы. И поскольку это ЮВАО, он обращался в прокуратуру ЮВАО, и проверки расписывал, и отвечал ему именно Саслан Дударов – это заместитель прокурора ЮВАО Москвы. Эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно он получил очередной ответ, что "ваше обращение рассмотрено". Эта фамилия была у него перед глазами", - объяснил Куренной.

Напомним, Дударова и еще одного прокурора Аверьянов связывает с некой "осетинской бандой", которая "контролирует объемы недвижимости". Якобы в результате мошеннических действий этой банды, бизнес Аверьянова прогорел. "У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей", — заявил Илья Аверьянов.

"Мы ведем работу по защите законности в любой сфере бизнеса. Конечно, пока ситуация сложная, это инцидент крайне для нас непривычный по-обывательски. Кого проще всего на эмоциях в состоянии шока обвинить? Часто бывает, что обвиняют тех, кто помогает", - считает Куренной.

Напомним, ранее Аверьянов сообщил СМИ, что намерен биться до конца и либо стреляться, либо сдаваться.

"Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они всё перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Всё нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - сказал Аверьянов.

Причиной для начала боя стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики.

В результате стрельбы погиб один человек, несколько ранены.