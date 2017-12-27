Полиция пытается задержать стрелка, открывшего огонь на фабрике "Меньшевик" в Москве

В полиции заявили, что принимают все меры по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы. В результате инцидента погиб один человек.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на территории фабрики "Меньшевик" в Москве произошла стрельба: директор якобы решил расстрелять своих посетителей из-за серьезных долгов.

"В 9.13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полиции отметили, что информации о заложниках нет.

Telegram-канал Mash утверждает, что еще несколько человек ранены: среди них могут быть сотрудники службы судебных приставов Москвы. Официального подтверждения этой информации пока нет.