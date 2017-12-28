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Бывшему хозяину фабрики "Меньшевик" в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве
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фабрика Меньшевик, оцепление (2017) | Фото: Накануне.RU

Бывшему хозяину "Меньшевика" Илье Аверьянову в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве охранника на территории фабрики, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России.
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"В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и решен вопрос о мере пресечения", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в преступлении 49-летний Аверьянов доставлен в отдел для проведения следственных действий.

С места происшествия изъяты гильзы, патроны и резиновые пули, а также иные интересующие следствие объекты. "В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователи изучат все записи с камер видеонаблюдения, проверят все возможные версии совершенного преступления, в том числе установят причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - рассказали в ведомстве.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 27 декабря бывший хозяин "Меньшевика" Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".

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28.12.2017 14:30 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:30 Екб


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Бывшему хозяину фабрики "Меньшевик" в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве
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