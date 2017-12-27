Директор "Меньшевика" объявил, что будет биться до конца. "Меня уже окружили там, спецназ окружил"

Директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, с которым удалось связаться Business FM, заявил, что будет "биться до конца". Он оказывает активное сопротивление силовикам, которые пытаются его обезоружить, однако ему удалось забаррикадироваться.

"Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они всё перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Всё нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - сказал Аверьянов.

По его словам, причиной для сегодняшнего побоища стали действия некой "кавказской, осетинской банды во главе с двумя прокурорами".

"Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это [неразборчиво] заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объёмом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей", — заявил Илья Аверьянов.

По данным картотеки арбитражного суда, за последние два года директор ООО "КФ Меньшевик" несколько раз судился с Даниловским отделом службы судебных приставов по городу Москве, а в марте 2017-го просил суд признать незаконными действия судебного пристава Сергея Подловкина.