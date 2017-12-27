Московского стрелка отправились "брать" подразделения спецназа и ОМОН

На место стрельбы в Москве направлены подразделения СОБРа и ОМОН. Сообщается также об увеличении числа пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на территории фабрики "Меньшевик" в Москве произошла стрельба: директор якобы решил открыть огонь по своим посетителям из-за серьезных долгов.

"К месту направлены подразделения спецназа и ОМОН", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Telegram-канал Mash утверждает, что, помимо стрельбы по своим посетителям, директор фабрики открыл огонь по прохожим на улице из окна. По сведениям канала, на данный момент в полицию уже обратились по меньшей мере 10 человек, которым пришлось прятаться от вооруженного злоумышленника.

Напомним, в полиции заявили, что принимают все меры по задержанию стрелка.