Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: возбуждено уголовное дело по двум статьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы на одной из московских фабрик. Стрелка пытаются задержать, но он оказывает сопротивление.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на территории фабрики "Меньшевик" в Москве произошла стрельба: изначально была версия, что директор якобы решил расстрелять своих посетителей из-за серьезных долгов.

В Следственном комитете рассказали, что произошло.

"По имеющимся данным, утром 27 декабря бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иволовская в Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался. В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании", - сообщила Накануне.RU официальный представитель столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Москве работают на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что на задержание московского стрелка брошены подразделения спецназа и ОМОН.