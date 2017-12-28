Стрельба на фабрике "Меньшевик": в деле появился пистолет, из которого, возможно, стреляли по Аверьянову

Бывший владелец и директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов при задержании не оказывал сопротивления, сообщил его адвокат Тимур Батиралиев.

"Его задержали сегодня рано утром на складе типографии газеты "Правда", - сказал юрист РИА Новости.

Аверьянов заявил правоохранительным органам, что стал стрелять из своего карабина в пришедших на предприятие людей в целях самообороны, так как те стали угрожать ему огнестрельным оружием, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Задержанный дал предварительные показания, в ходе которых пояснил, что открыл стрельбу из карабина "Сайга" после того, как один из пришедших представителей взыскателя достал пистолет и направил оружие в его сторону. По словам Аверьянова, это действие он расценил как непосредственную угрозу своей жизни. Поэтому он воспользовался в ответ своим оружием.

Исходя из количества изъятых с места происшествия гильз, в общей сложности Аверьянов выстрелил шесть раз, а из пистолета было выпущено 15 пуль, сказал источник. Пистолет, из которого предположительно велась стрельба, изъят и направлен на экспертизу.

По данным источника, утром в среду на фабрику вместе с судебным приставом пришло 10 человек.

Напомним, утром 27 декабря бывший хозяин "Меньшевика" 49-летний Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".