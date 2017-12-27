Начался штурм фабрики "Меньшевик". "Проводится зачистка"

Полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики "Меньшевик", где забаррикадировался мужчина, устроивший перестрелку сегодня утром, предположительно, директор предприятия Илья Аверьянов. Силовики ищут стрелка.

"Силовики работают в здании фабрики, проводится зачистка. Внутри заложников нет. Местонахождение стрелявшего не установлено", сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

Напомним, ранее Аверьянов сообщил СМИ, что намерен биться до конца и либо стреляться, либо сдаваться.

"Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они всё перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Всё нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - сказал Аверьянов.

Причиной для начала боя стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики.

Директор Аверьянов считает, что его фабрику пытается захватить некая кавказская банда. "У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей", — заявил Илья Аверьянов.