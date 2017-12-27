Спецназ не нашел экс-владельца на территории фабрики "Меньшевик"

Спецназ проверил всю территорию фабрики "Меньшевик", где бывший директор Илья Аверьянов устроил стрельбу, но подозреваемого не нашел.

В настоящее время зона поиска мужчины расширена. Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Москве.

Адвокат Аверьянова заявил, что не знает, где находится его доверитель. Адвокат пояснил, что смог пообщаться с предпринимателем после произошедшей на территории фабрики стрельбы. Со слов Аверьянова, на него напали около десяти вооруженных лиц и хотели захватить имущество, ему пришлось обороняться.

Как сообщалось, по одной из версий, бывший владелец фабрики "Меньшевик" уже покинул зону оцепления и сейчас скрывается где-то в окрестностях. Его местонахождение будут устанавливать по сигналу с мобильника.

Напомним, ранее Аверьянов сообщил СМИ, что намерен биться до конца и либо стреляться, либо сдаваться. Он утверждал, что забаррикадировался где-то на фабрике. "Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - сказал Аверьянов.

Причиной для начала боя стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".

В результате стрельбы погиб один человек. По факту стрельбы возбуждено дело.