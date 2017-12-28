В Москве задержали стрелка с фабрики "Меньшевик"

Экс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в Москве, и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий"- сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Напомним, утром 27 декабря бывший хозяин "Меньшевика" 49-летний Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".