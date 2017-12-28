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В Москве задержали стрелка с фабрики "Меньшевик"
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фабрика &quot;Меньшевик&quot;, полиция, окружение (2017) | Фото: youtube.com/This is GP

Экс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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"Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в Москве, и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий"- сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Напомним, утром 27 декабря бывший хозяин "Меньшевика" 49-летний Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике, убив одного человека, и скрылся. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецназ проверил территорию фабрики, но Аверьянова там не нашел.В Москве был введен план "Сирена".

Причиной стрельбы стало появление на предприятии судебных приставов. Суд рассматривает дело о банкротстве "Меньшевика", претензии предъявил бизнесмен Шамсутдин Раджабов, владеющий несколькими бизнесами, с которыми ранее судился "Меньшевик". Судя по материалам дел, Раджабов претендует на здания кондитерской фабрики. Аверьянов неоднократно обращался в органы правоохраны с жалобами на то, что у него пытаются отнять бизнес, но получал "отписки".



Развитие сюжета: Ранее 28.12.2017 12:00 Мск
Стрельба на фабрике "Меньшевик": в деле появился пистолет, из которого, возможно, стреляли по Аверьянову

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28.12.2017 07:39 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.12.2017 16:23 Мск
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик", где произошла стрельба, мог покинуть ее сразу после ЧП

Ранее 27.12.2017 15:43 Мск
Спецназ не нашел экс-владельца на территории фабрики "Меньшевик"

Ранее 27.12.2017 14:04 Мск
Стрелок Аверьянов, возможно, покинул периметр оцепления на фабрике "Меньшевик"

Ранее 27.12.2017 13:35 Мск
Аверьянов несколько раз обращался в правоохранительные органы и прокуратуру о попытке отнять его бизнес

Ранее 27.12.2017 13:00 Мск
Начался штурм фабрики "Меньшевик". "Проводится зачистка"

Ранее 27.12.2017 11:30 Мск
Директор "Меньшевика" объявил, что будет биться до конца. "Меня уже окружили там, спецназ окружил"

Ранее 27.12.2017 11:23 Мск
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: возбуждено уголовное дело по двум статьям

Ранее 27.12.2017 11:10 Мск
В суде находится дело о банкротстве фабрики "Меньшевик"

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Московского стрелка отправились "брать" подразделения спецназа и ОМОН

Ранее 27.12.2017 10:41 Мск
Полиция пытается задержать стрелка, открывшего огонь на фабрике "Меньшевик" в Москве

Ранее 27.12.2017 10:19 Мск
На фабрике "Меньшевик" в Москве произошла стрельба








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В Москве задержали стрелка с фабрики "Меньшевик"
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