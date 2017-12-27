На фабрике "Меньшевик" в Москве произошла стрельба

На территории фабрики "Меньшевик" в Москве произошла стрельба. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в Telegram-канале Mash.

"Руководитель фабрики зачем-то открыл огонь по своим посетителям из ружья. На данный момент известно о троих раненых. По некоторым данным, директор фабрики "Меньшевик" в Москве решил расстрелять своих посетителей из-за серьезных долгов. Утром к нему пришли люди, требовавшие возврата старого долга, по которому уже даже началось гражданское дело", - утверждает канал.

В правоохранительных органах столицы ситуацию пока не прокомментировали.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года на заводе "ГАЗ" в Нижнем Новгороде произошло массовое убийство. Нападавший был ранен при задержании. Позже было возбуждено уголовное дело.