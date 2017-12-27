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27.12.2017
экономика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 12


Вектор социалистический: с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ? Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама по себе КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет.
27.12.2017
политика ;
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На фабрике "Меньшевик" в Москве произошла стрельба
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ружье охота выстрел (2010) | Фото: www.odk.kz

На территории фабрики "Меньшевик" в Москве произошла стрельба. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в Telegram-канале Mash.
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"Руководитель фабрики зачем-то открыл огонь по своим посетителям из ружья. На данный момент известно о троих раненых. По некоторым данным, директор фабрики "Меньшевик" в Москве решил расстрелять своих посетителей из-за серьезных долгов. Утром к нему пришли люди, требовавшие возврата старого долга, по которому уже даже началось гражданское дело", - утверждает канал.

В правоохранительных органах столицы ситуацию пока не прокомментировали.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года на заводе "ГАЗ" в Нижнем Новгороде произошло массовое убийство. Нападавший был ранен при задержании. Позже было возбуждено уголовное дело.



Развитие сюжета: ГђГ Г­ГҐГҐ 27.12.2017 11:30 Мск
Директор "Меньшевика" объявил, что будет биться до конца. "Меня уже окружили там, спецназ окружил"

ГђГ Г­ГҐГҐ 27.12.2017 11:23 Мск
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве: возбуждено уголовное дело по двум статьям

ГђГ Г­ГҐГҐ 27.12.2017 11:10 Мск
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ГђГ Г­ГҐГҐ 27.12.2017 11:03 Мск
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ГђГ Г­ГҐГҐ 27.12.2017 10:41 Мск
Полиция пытается задержать стрелка, открывшего огонь на фабрике "Меньшевик" в Москве

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27.12.2017 10:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:19 Екб


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На фабрике "Меньшевик" в Москве произошла стрельба
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