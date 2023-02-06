Адвокаты экс-схиигумена Сергия до сих пор не получили его приговор

Адвокаты экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) до сих пор не получили на руки приговор, вынесенный бывшему священнику.

Как сообщало Накануне.RU, 27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". Обоих фигурантов признали виновными: Романову было назначено семь лет лишения свободы, а Могучев получил пять лет колонии.

На прошлой неделе решение было обжаловано. Как уточнили сегодня адвокаты Сергия в Telegram-канале "Бабиков и партнеры", в суд была направлена предварительная апелляция.

"Мотивированная апелляционная жалоба будет подготовлена защитой после получения текста приговора суда, который еще не вручен адвокатам отца Сергия", - говорится в сообщении.

Напомним, Сергий был задержан в Свердловской области в конце 2020 года и доставлен в Москву. В 2021 году ему вынесли приговор по другому уголовному делу.