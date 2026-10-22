В Екатеринбурге ответили школьникам, пожаловавшимся Мизулиной на нормативы ГТО

Екатеринбургским школьникам ответили на жалобу директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты РФ Екатерине Мизулиной на необходимость сдавать ГТО. Ответ опубликовал канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Ранее подросток из школы №170 пожаловался на то, что всех учеников обязали сдавать нормативы ГТО, а за отказ обещали ставить двойки. При этом, по закону сдача является добровольной, а у школьников всю четверть не было уроков физкультуры из-за отсутствия учителя.

"Екатеринбург. Главное" признал, что угрозы со стороны педагогов действительно незаконны. Но напомнил, что не стоит сразу писать жалобу, когда нет никакого подтверждения реального применения таких мер, как недопуск или отказ в аттестации. Кроме того, школьникам указали лучше следить за своей орфографией.

"Нормы ГТО - дело добровольное, это точно не колхоз в СССР. Никто не заставляет, угрозы недопуска или отказа в аттестации - не работают ибо незаконны. Вот ежели не допустят, тогда и можно писать хоть куда, даже с ошибками. И орфографию проверять не будут", - говорится в сообщении канала.