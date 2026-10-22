Американцы начали отказываться от покупки одежды из-за дороговизны "Оземпика"

Приём американцами препаратов для похудения привёл к тому, что они перестали ходить в магазин за новой одеждой. Они перешивают старую.

Американцы, принимающие препараты для снижения веса ("Оземпик" от Novo Nordisk и "Муджаро" от Eli Lilly), после начала их употребления обращаются к сапожникам и портным – их фигура меняется. Связано это с попыткой сэкономить – дорого не только лекарство для похудения, но и жизнь вообще, пишет Reuters.

Аналитики указывают на то, что из-за препаратов вроде "Оземпика" люди переходят со сладостей на белковую пищу, тяга к сладкому ослабевает. Особенно эта тенденция заметна в США, население которых всегда любило сладости. В мае 2025 г. президент США Дональд Трамп счёл, что препарат для от диабета "Оземпик" не эффективен для снижения веса.