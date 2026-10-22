Количество пострадавших в Курской области после атаки БПЛА увеличилось до четырех

До четырех человек увеличилось количество пострадавших после атаки БПЛА по поселку Хомутовка. Об этом написал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Атака произошла 21 октября. До этого глава региона сообщал о 82-летней местной жительнице, которая получила осколочные ранения. Кроме того, были повреждены фасады, крыши, остекление 10 многоквартирных домов и четырех частных домовладений.

Сегодня же стало известно еще о трех пострадавших. Все они получили легкие ранения и будут лечиться амбулаторно.

"По уточненной информации, сегодня в больницу обратились родные пострадавшей женщины. У 26-летней девушки травмы головы, ушиб ноги, у 6-месячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки - акубаротравма и ушиб мягких тканей головы", - написал губернатор.