Лидера коммунистов Коми Михайлова отправили в СИЗО

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ, лидера коммунистов Коми Олега Михайлова отправили в СИЗО. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского отделения партии "Голос Республики".

Ранее стало известно, что Михайлова задержали в Москве за публикацию от 2024 года об осужденном в РФ социологе Борисе Кагарлицком*. Его обвиняют в оправдании терроризма.

Сегодня Басманный суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде ареста на два месяца - до 21 декабря.

*признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов