Цветные драгоценные камни стали новым классом активов для российских инвесторов

Один из российских банков расширил линейку альтернативных инвестиций для состоятельных клиентов, добавив в неё редкие цветные драгоценные камни инвестиционного качества. Речь идёт о рубинах, сапфирах, изумрудах, турмалинах Параиба, шпинелях и рубеллитах.

Новое направление ориентировано на инвесторов, рассматривающих драгоценные камни как долгосрочный актив, способный сохранять стоимость и передаваться следующим поколениям. По данным CHROMA, цветные камни опережают золото в 2–3 раза по темпу роста стоимости. За последние 20 лет, по тем же данным, цена сапфира выросла на 1100%, рубина — на 1060%, шпинели — на 1433%, турмалина Параиба — на 1338%, изумруда — на 900%, тогда как стоимость золота за тот же период увеличилась на 520%.

Руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко в качестве факторов роста цен на такие камни назвала ограниченность природных ресурсов, сокращение предложения камней исключительного качества и растущий международный спрос со стороны частных коллекционеров и инвесторов.

На рынке наиболее востребованы природные камни с подтверждённым географическим происхождением и минимальным вмешательством в их природные характеристики, а также с сертификатами международных геммологических лабораторий, включая GRS, SSEF и Gübelin.

