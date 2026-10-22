Эксперименты с беспилотными трамваями пройдут в Свердловской и Нижегородской областях

Свердловская и Нижегородская область включены в число регионов, где пройдет эксперимент с беспилотными трамваями. Об этом сообщается в соответствующем постановлении на сайте официального опубликования правовых актов.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 25 июля 2024 г. Nº 1006 "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (трамваев)"… пункт 9 дополнить словами "Нижегородской и Свердловской областей", - говорится в документе.

Напомним, что первые беспилотные трамваи появились в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге. В августе замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин заявил беспилотный трамвай "Мовиста-Екатеринбург" могут пустить между уральской столицей и Верхней Пышмой уже к началу 2027 года.

Как рассказал у себя в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер, в эксперименте примет участие компания "Верхнепышминский трамвай". Он также подтвердил слова Ионина о выбранном маршруте.

"Мы можем перейти к следующему этапу и испытывать технологии автоматизированного управления на действующей линии. Беспилотный транспорт — это совершенно иные требования к техническому обслуживанию, выпуску на линию, управлению движением и подготовке персонала. И стратегически важно грамотно и компетентно реализовать все этапы для его безопасного внедрения в транспортную систему страны", - написал глава региона.

Он также напомнил, что в этом году на Среднем Урале был создан Центр компетенций по испытаниям и эксплуатации беспилотных рельсовых систем. Новая площадка объединила компетенции участников для совместной отработки технологий, подготовки специалистов, разработки эксплуатационных методик и типовых решений, которые впоследствии могут быть масштабированы в стране.

