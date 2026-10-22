"Никого обидеть не хотел". Егор Крид извинился за скандальный лонгслив в своем новом клипе

Певец Егор Крид извинился за свою одежду в новом клипе "Милый у*****к". По его словам, он никого не хотел обидеть и даже не смотрел фильм "Иди и смотри", персонаж которого и был изображен на его лонгсливе.

Напомним, на лонгсливе был изображен Флер - главный герой фильма Элема Климова. В картине повествуется о зверствах нацистов в Белоруссии. Однако, изображение персонажа было видоизменено московским концепт-стором КМ20 и американским брендом Marking Distance - теперь изображение героя картины было покрыто татуировками и пирсингом, а на самой одежде появилась надпись "Маркировка дистанции".

"Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе заблюрены в срочном порядке! Хочу сказать одну важную вещь: память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди - для меня священна. Это наша общая история, к которой я всегда буду относиться с уважением", - заявил певец в своих социальных сетях.

По его словам, для него это была просто купленная дизайнерская вещь, которая висела на полке в свободной продаже. Крид также заверил, что никакого политического или исторического посыла в свой образ он не вкладывал.

"Мне искренне жаль, что этот мой "образ" в клипе кого-то задел и жаль, что Telegram-каналы настолько чувствительную и важную для миллионов людей тему используют - как повод для очередного громкого заголовка или повод чтобы отомстить за проигранные суды. Есть вещи, которые должны оставаться выше любых информационных скандалов. И память о погибших - одна из них. Еще раз извиняюсь перед всеми, кого задел, теперь буду гуглить каждое изображение на каждой купленной мной вещи", - написал певец.

Напомним, что клип, а конкретно одежда Егора Крида в нем, привлекли внимание директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая назвала образ исполнителя глумлением над памятью жертв Великой Отечественной войны и реабилитацией нацизма. В "Мосфильме" также заявили, что не давали разрешение на использование постера для дизайна одежды и уже готовят юридическую претензию к ритейлеру.