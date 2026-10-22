Хуситы атаковали Минобороны Саудовской Аравии

Хуситы заявили об атаке на здание Минобороны Саудовской Аравии.

С таким утверждением выступил военный представитель мятежников Яхья Сариа. Речь идёт о здании в Эр-Рияде, пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что йеменское мятежное движение "Ансар Алла" (хуситы) якобы намеренно пытается поднять рост цен на нефть в преддверие промежуточных выборов в США.

"Хуситы ведут себя очень плохо. Они долгое время не проявляли активности, но теперь вновь появились и наносят удары по Саудовской Аравии, намеренно пытаясь поднять цены на нефть, вероятно, в преддверии выборов в США", - написал в соцсетях Трамп.