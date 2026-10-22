Зыгарь* может попасть под "уголовку"
Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Михаила Зыгаря*. Причина – нарушение установленного порядка деятельности иноагента и участие в деятельности нежелательной иностранной организации.
Зыгарь* распространял материалы без указания на то, что они созданы и распространены физлицом, выполняющим функции иностранного агента. Кроме того, он же продолжает участвовать в работе организации, деятельность которой в России нежелательна.
Материалы прокурорской проверки ушли следователям для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщает прокуратура Москвы.
* внесен в реестр иностранных агентов