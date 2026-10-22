Зыгарь* может попасть под "уголовку"

Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Михаила Зыгаря*. Причина – нарушение установленного порядка деятельности иноагента и участие в деятельности нежелательной иностранной организации.

Зыгарь* распространял материалы без указания на то, что они созданы и распространены физлицом, выполняющим функции иностранного агента. Кроме того, он же продолжает участвовать в работе организации, деятельность которой в России нежелательна.

Материалы прокурорской проверки ушли следователям для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщает прокуратура Москвы.

* внесен в реестр иностранных агентов