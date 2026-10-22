В Кизеле осудили двоих мужчин за поджог грузовика

В Кизеле осудили двоих мужчин за поджог грузовика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

В ночь на 24 июня 2026 года из‑за личной неприязни к местному предпринимателю подсудимые попытались сжечь принадлежащие ему грузовые автомобили, используя бензин.



С учетом позиции государственного обвинения суд назначил одному фигуранту два года принудительных работ, второму — два года восемь месяцев лишения свободы в колонии‑поселении. Также с осуждённых взыскан причиненный преступлением ущерб.