Мэрия Екатеринбурга подала в суд на "Водоканал" из-за невосстановленного благоустройства

Департамент землепользования администрации Екатеринбурга подал в суд на "Водоканал" с требованием завершить земляные работы и восстановить благоустройство. Речь шла сразу о 31 участке, где мэрия разрешила проводить работы с 2025-м и 2026 годах.

Сразу после обращения в Арбитражный суд Свердловской области, компания восстановила благоустройство на улицах Индустрии, 57/1, Машиностроителей, 29, Кировградская, 42, Народного фронта, 62 и Краснолесья, 54. На рассмотрении остаются требования по еще 26 разрешениям. Помимо благоустройства, по этим участкам с "Водоканала" горадминистрация требует взыскать судебную неустойку на случай невыполнения работ в установленный срок - до 1 июня.

Выполнение обязательств компанией контролирует временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Ранее он поручил усилить контроль за соблюдением сроков земляных работ и внести изменения в правила благоустройства, максимально сократив предельный срок их проведения и восстановления территорий.