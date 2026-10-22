В Прикамье нашли нарушения при поставках продуктов в детских садах и школах

В восьми социально значимых учреждениях Пермского края выявили нарушения при поставках животноводческой продукции. Об этом Накануне.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Установлено, что три детских сада и четыре школы из Перми, Еловского, Октябрьского и Куединского округов не зарегистрированы как поднадзорные объекты. Из-за этого отследить сопроводительные документы на молоко, масло, сыр, мясо и другие поступающие продукты было невозможно.

У одной школы Еловского округа с 14 сентября по 16 октября не погашено 44 ветеринарных документа: на 80 кг молочной продукции, 77 кг мясной продукции, 240 яиц и 11 кг рыбной продукции. В ведомстве также отметили, что сотрудники учреждений допускали в пищу продукты, не убедившись в их качестве и безопасности по документам.

Нарушения касаются Закона РФ "О ветеринарии", федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и технического регламента Таможенного союза. Учреждениям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.