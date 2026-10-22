Нетаньяху обвинил Дугина в росте антисемитизма на Западе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил русского философа Александра Дугина в росте антисемитизма на Западе. Будто бы идеи "ужасного человека" Дугина делают правых антисемитами.

"Он отравляет умы молодых американских правых. Именно на это он направляет большую часть своих усилий. Они действуют сообща, у них есть союзы. С этой борьбой необходимо вести работу и с помощью искусственного интеллекта, а также на уровне государственных министерств", - призвал Нетаньяху.

Дугин в ответ написал, что он никак не причина антисемитизма на Западе. При этом он осуждает геноцид палестинцев, поддерживает Иран, но не ответственен "за то, что все правые в мире считают Израиль врагом номер один". Он выступает за право всех народов на существование и против того, чтобы одни считали себя важнее других.

Основатель "Царьграда" Константин Малофеев напомнил, что в Газе за последние три года от действий Израиля напрямую погибли 75 тысяч человек, в том числе 21 тысяча детей. И Израилю не стоит искать на стороне виновников антисемитизма.

Через несколько дней в Израиле парламентские выборы, и обращение к теме антисемитизма может быть "последним шансом" Нетаньяху укрепить свои позиции. Вероятно, он недоволен тем, что в США отношение к Израилю после начала войны с Ираном сильно охладело.